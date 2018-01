Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit dem Auftaktspiel gegen Tschechien startet die DHB-Auswahl am Freitag, 19. Januar 2018, in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Das ZDF überträgt die Partie live. Moderator Yorck Polus und Experte Sven-Sören Christophersen begrüßen die ZDF-Zuschauer um 18.00 Uhr aus der Arena in Varazdin, bevor Live-Reporter Christoph Hamm das Spiel ab 18.15 Uhr kommentiert.



Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich als Zweiter der Vorrundengruppe C für die EM-Hauptrunde qualifiziert. Neben Tschechien trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop in der Gruppe 2 auf Ex-Weltmeister Spanien und Olympiasieger Dänemark. Das Erreichen des EM-Halbfinales wird also keine leichte Aufgabe für den Titelverteidiger aus Deutschland.



Auch der Auftritt des deutschen Teams gegen Spanien steht am Mittwoch, 24. Januar 2018, ab 20.15 Uhr live auf dem Programm von "ZDF SPORTextra". Das Spiel gegen Dänemark ist am 21. Januar, 18.15 Uhr, in der ARD zu sehen.



https://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70- 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121