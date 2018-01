BERLIN (Dow Jones)--Zum Wahlkampfauftakt in Bayern hat CSU-Spitzenkandidat Markus Söder auf Angriff geschaltet und einen Zehn-Punkte-Plan mit zahlreichen Reformen für das Bundesland vorgelegt. Den Bayern gehe es besser als allen anderen in Deutschland, aber nicht allen in Bayern gehe es gleich gut, sagte der designierte Ministerpräsident zum Abschluss einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion am Donnerstag in Kloster Banz.

In Bayern wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt. Der CSU droht laut derzeitigen Umfragen der Verlust der absoluten Mehrheit. "Unser Ziel ist es, bürgerliche Wähler zu binden", sagte Söder vor dem Hintergrund starker AfD-Umfragewerte in Bayern.

Zu dem Zehn-Punkte-Plan gehört Söder zufolge unter anderem die Einstellung von 1.000 weiteren Polizisten und die Gründung einer neuen bayerische Grenzpolizei, die im Grenzbereich operieren soll. Söder will außerdem ein Landesamt für Asyl und Abschiebung gründen, "eine Art Bayern-Bamf", wie er mit Blick auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Berlin erklärte.

Seehofer im Bundeskabinett?

Mit einer eigenen staatlichen Wohnungsbaugesellschaft sollen bis 2020 rund 4.000 neue Wohnungen gebaut werden, sagte Söder. Dazu will die CSU eine bayerische Eigenheimzulage entwickeln und ein bayerisches Baukindergeld auflegen.

Söder bekräftigte seine Forderung, die Amtszeit für den bayerischen Ministerpräsidenten auf zehn Jahre zu begrenzen. Am 14. Oktober solle es dazu parallel zur Landtagswahl in Bayern einen Volksentscheid geben.

Mit Blick auf die Bundespolitik erklärte Söder, wenn es eine zweite große Koalition geben würde, dann wäre das positiv für das Land. Er selbst habe keine bundespolitischen Ambitionen.

Gleichzeitig befeuerte Söder aber Spekulationen, CSU-Chef Horst Seehofer könnte dem nächsten Bundeskabinett angehören: Bei Horst Seehofer wisse die CSU ganz genau, dass die Interessen Bayerns in Berlin gut vertreten werden. Seehofer werde darauf aufpassen, was Bayern nütze, sagte Söder.

