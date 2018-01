GroKo oder nicht? Die parteiinterne Debatte um die Neuauflage der Großen Koalition spitzt sich zu. Fraktionschefin Nahles macht dem Chef der Jusos schwere Vorwürfe. Doch Kevin Kühnert treibt seine Kampagne voran.

Kevin Kühnert gibt nicht auf. Der Chef der Jungsozialisten ist längst das Gesicht der GroKo-Gegner in der SPD. Und treibt seine Kampagne gegen die erneute Bildung einer Regierung mit der Union voran. Bändigen kann den 28-Jährigen auch die Fraktionschefin nicht.

Andrea Nahles - einst selbst Chefin der Jusos - hatte Kühnert bezichtigt, in der parteiinternen Debatte über eine Regierungsbildung Unwahrheiten zu verbreiten. Ein Vorwurf, den der NoGroKo-Anführer nicht auf sich sitzen ließ. Mit Blick auf ihre Anwürfe in der Rentenfrage hätten die Jusos ihre Argumentation noch einmal überprüft, sagte Kühnert am Donnerstag in Berlin. "Ich kann für mich und für uns ganz beruhigt festhalten, dass wir da mit uns im Reinen sind."

Stattdessen ging er bei einem Auftritt im Willy-Brandt-Haus in die Offensive. Kühnert sagte, die SPD-internen Gegner einer weiteren Großen Koalition hätten eine "reale Chance", sich am Sonntag beim Bundesparteitag durchzusetzen. Zugleich schlug er demonstrativ versöhnliche Töne an und betonte: "Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für diese Partei."

Nahles hatte den GroKo-Gegnern vorgeworfen, es mit den Fakten nicht so genau zu nehmen. "Was der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert in Sachsen-Anhalt zum Thema Rente gesagt hat, ist schlichtweg falsch", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kühnert hatte am vergangenen Wochenende bei einem Landesparteitag in Wernigerode das Sondierungsergebnis von Union und SPD kommentiert, wonach die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 gesetzlich abgesichert werden soll. Er hatte dies als "Scheineinigung" bezeichnet.

An seiner Kritik hält er fest. Die Sondierungseinigung zur Rente sei "kein großer ...

