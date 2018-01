BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Agrarexporte haben 2017 einen Höchststand erreicht. Nach vorläufiger Berechnung wurden im vergangenen Jahr Agrarprodukte, Lebensmittel sowie Landtechnik im Wert von 78,3 Milliarden Euro ausgeführt. Das entspricht einem Anstieg um 3,9 Prozent, wie die Export-Förderorganisation Gefa am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit sei es der Branche gelungen, ihre Wettbewerbsposition als weltweit drittgrößter Exporteur zu halten. Erstmals seit Jahren seien die Ausfuhren in die EU (ohne Landtechnik) wieder überproportional gestiegen - von Januar bis Oktober um 4,4 Prozent auf 46,4 Milliarden Euro./brd/DP/jha

