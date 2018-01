Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas rasantes Wachstum könnte bald schon wieder fallen

Die Wirtschaft Chinas ist im vergangenen Jahr um starke 6,9 Prozent expandiert. Damit erlebte das Land erstmals seit sieben Jahren wieder eine höhere Wachstumsdynamik. Allerdings erlahmt der Boom im Immobiliensektor und bei den Infrastrukturausgaben, der das Wachstum bislang angetrieben hat, schon wieder. Mit dem Wachstum im vergangenen Jahr übertraf China die Markterwartungen und auch den Vorjahreswert von 6,7 Prozent. Zuvor hatte die Wirtschaft seit 2011 keine Wachstumsbelebung mehr gesehen.

Weidmann spricht sich gegen höhere Staatsausgaben aus

Die Bundesregierung sollte nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann die Staatsausgaben nicht zusätzlich erhöhen, um das Wachstum in der Eurozone zu stützen. Bei einer von Bundesbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) ausgerichteren Konferenz sagte Weidmann, zusätzliche Staatsausgaben würden wenig dazu beitragen, die Außenhandelsüberschüsse des Landes zu drosseln oder die Wirtschaft des Euroraums zu stützen.

Türkische Zentralbank hält Leitzinsen stabil

Die türkische Zentralbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet stabil gehalten. Im Vorfeld hatten Ökonomen und Börsianer mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Ausschuss für Geldpolitik beließ den einwöchigen Repo-Satz bei 8,00 Prozent, den Tagesgeldeinlagensatz bei 7,25 Prozent und den Tagesgeldaufnahmesatz bei 9,25 Prozent. Der Spätliquiditätszinssatz verharrte bei 12,75 Prozent.

Opec steigert Ausstoß trotz Förderbremse

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat im Dezember ihre Förderung gesteigert, obwohl der Weltmarkt aufgrund der Vereinbarung der Gruppe, die Produktion zu kürzen, weiter ins Gleichgewicht kam. Die Opec berichtete in ihrem monatlichen Marktbericht, dass ihre Rohölproduktion um 42.000 Barrel auf durchschnittlich 32,42 Millionen Barrel pro Tag gestiegen ist. Der Anstieg sei vor allem auf das Produktionswachstum in Nigeria, Angola und Algerien zurückzuführen, teilte das Kartell mit.

Baubranche beendet Höhenflug

Die deutsche Bauwirtschaft befindet sich weiter in Goldgräberstimmung, hat den Höhepunkt ihres Wachstums aber offenbar zumindest vorläufig erreicht. "Auf Basis der vorläufigen Indikatoren und der positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten wir für die Branche ein Wachstum nahezu auf Vorjahresniveau", erklärten die Branchenverbände HDB und ZDB am Donnerstag in Berlin. Erwartet wird demnach ein Umsatzplus im Bauhauptgewerbe von nominal 4 Prozent auf gut 117 Milliarden Euro.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland stark gesunken

Die Zahl der Baugenehmigungen ist vergangenes Jahr deutlich gesunken. Von Januar bis November wurden 7,8 Prozent weniger Genehmigungen erteilt als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Insgesamt wurde der Bau von 313.700 Wohnungen genehmigt, 26.400 weniger als 2016.

Chemie- und Metallindustrie fordern Ausgleich für Kosten der Energiewende

Chemieindustrie und Metallverarbeiter in Deutschland fordern von der nächsten Bundesregierung zusätzliche Ausgleichszahlungen für die Kosten der Energiewende. Sie reagieren damit auf eine breit angelegt Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zu den Kosten und Herausforderungen, die auf die Wirtschaft beim Umbau zur klimafreundlichen Produktion zukommen.

Bahn stellt Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ein

Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Bahn den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gestoppt. "In NRW ist ab sofort bis auf Weiteres der Zugverkehr eingestellt", teilte DB Regio am Donnerstagvormittag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte die Bahn von einzelnen Strecken im Westen Nordrhein-Westfalens erste umgestürzte Bäume auf den Gleisen gemeldet. Wegen heftiger Sturmböen riet die Stadt Köln dringend, neben Parks und Wälder auch windanfällige Flächen wie die Umgebung des Kölner Doms zu meiden.

Flugverkehr am Airport Köln/Bonn vorerst unterbrochen

Das Sturmtief "Friederike" hat am Donnerstag zu Flugausfällen auf dem Flughafen Köln/Bonn geführt. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) unterbrach den Flugbetrieb um 11.25 Uhr für "vorerst eine Stunde", wie der Airport mitteilte. "Ab 12.30 Uhr sind Starts und Landungen nach jetzigem Stand wieder bedingt möglich", hieß es weiter.

Flughafen Schiphol in Amsterdam streicht wegen Sturms alle Flüge

Höchste Alarmstufe und Verkehrschaos in den Niederlanden wegen Orkantief "Friederike": Der internationale Flughafen Schiphol in Amsterdam strich wegen des Sturms am Donnerstag bis auf Weiteres alle Flüge. Das teilte der Airport beim Kurzmitteilungsdienst Twitter mit, kurz nachdem der niederländische Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausgegeben hatte.

Mehrzahl der SPD-Wähler will große Koalition

Die Mehrheit der SPD-Wähler wünscht sich, dass die Partei in eine große Koalition mit der Union eintritt. Im neuen Meinungstrend für die Sender RTL und N-TV sprechen sich 61 Prozent dafür aus. Die SPD-Wähler erwarten, dass der Parteitag am Sonntag den Weg frei macht für die Aufnahme echter Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU.

Juso-Chef Kühnert wagt keine Prognose für SPD-Sonderparteitag

Der Ausgang des SPD-Sonderparteitags zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union ist nach Einschätzung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert völlig ungewiss. "Die allgemeine Stimmungslage ist, dass der Sonntag offen ist, dass das Abstimmungsergebnis offen ist", sagte Kühnert am Donnerstag in Berlin. Drei Tage vor dem Parteitag in Bonn warb Kühnert erneut dafür, dem Sondierungsergebnis mit der Union nicht zuzustimmen und Koalitionsgespräche abzulehnen.

Söder startet politische Offensive in Bayern

Zum Wahlkampfauftakt in Bayern hat CSU-Spitzenkandidat Markus Söder auf Angriff geschaltet und einen Zehn-Punkte-Plan mit zahlreichen Reformen für das Bundesland vorgelegt. Den Bayern gehe es besser als allen anderen in Deutschland, aber nicht allen in Bayern gehe es gleich gut, sagte der designierte Ministerpräsident zum Abschluss einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion am Donnerstag in Kloster Banz.

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 4,25%

