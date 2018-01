Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 48 auf 48,15 Euro leicht angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des Online-Modehändlers deckten sich mit seiner Erwartung, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei eine Seltenheit bei diesem Unternehmen. Gleichwohl gebe es im vierten Quartal nicht viel Interessantes. Daher richtet der Experte nun den Blick auf die endgültigen Ergebnisse am 1. März und hier vor allem auf die Margenprognose für das laufende Jahr./bek/tih Datum der Analyse: 17.01.2018

AFA0069 2018-01-18/14:25

ISIN: DE000ZAL1111