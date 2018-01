Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für das Papier des iPhone-Konzerns Apple von 162 auf 174 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mark Moskowitz führte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erstmalige Schätzungen für 2019 in sein Modell ein. Er prognostiziere dann einen Gewinn von 12,72 US-Dollar je Aktie (EPS). Dies bedeute ein EPS-Wachstum von vier Prozent, resultierend in erster Linie aus einer geringeren Aktienanzahl./ajx/tih Datum der Analyse: 17.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0070 2018-01-18/14:30

ISIN: US0378331005