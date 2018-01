Münster (ots) - Traumhafter Start ins neue Jahr: Der erste Lotto-Millionär 2018 in Nordrhein-Westfalen kommt aus dem Kreis Steinfurt. Ob er sich bei der Abgabe seines Lottoscheins von der aktuell im Fernsehen laufenden James Bond Staffel hat leiten lassen?



Der Lottospieler aus dem Münsterland räumte jedenfalls mit Hilfe eines Systemscheins 007 bei der Ziehung am Mittwoch, den 17. Januar 2018 bei LOTTO 6aus49 rund 1,9 Millionen Euro ab. Die exakte Gewinnsumme in der Gewinnklasse 2 lautet: 1.888.875,70 Euro. Bei einem Systemschein kreuzt der Spielteilnehmer mehr als 6 Zahlen an und spielt damit mehrere 6er-Kombinationen über einen Tipp. Im Fall des Systemscheins 007 sind es 7 Zahlen pro Tippfeld. Dadurch konnte der Neu-Millionär zusätzliche Gewinne in weiteren Gewinnklassen erzielen, so dass sich seine Gesamtgewinnsumme auf 1.905.495,10 Euro beläuft. Mit seinem Gewinn hat der Lottospieler sicher ausreichend Reisekapital, um bei dem aktuellen Sturmtief "Friederike" die schönsten Länder und Kontinente zu entdecken. Eben wie James Bond.



Durch die Zusatzlotterie Super 6 freuen sich zwei weitere Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen über Großgewinne im ersten Monat des neuen Jahres: Die glücklichen Gewinner aus der Städteregion Aachen und dem Rhein-Kreis Neuss erhalten in der Gewinnklasse 1 von SUPER 6 jeweils 100.000 Euro.



OTS: WestLotto newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62773 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62773.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG Axel Weber Tel.: 0251-7006-1341 Fax: 0251-7006-1399 E-Mail: axel.weber@westlotto.com