BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europas Banken sind nach Ansicht der EU-Kommission nach Jahren der Krise beim Abbau von Problemkrediten auf einem guten Weg. Der Anteil der "notleidenden" Kredite sei zuletzt in nahezu allen EU-Staaten zurückgegangen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Allerdings gebe es zwischen den Ländern noch große Unterschiede. Die Gesamtquote der Kredite, deren Rückzahlung ungewiss ist, habe nach den jüngsten verfügbaren Zahlen im 2. Quartal 2017 bei 4,6 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich war dies ein Rückgang von einem Prozentpunkt, gegenüber dem 4. Quartal 2014 sank die Quote gar um ein Drittel.

Am stärksten von faulen Krediten belastet sind noch Banken in Griechenland, Zypern und Portugal, wie der zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis sagte. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, folgt dahinter. "Wir können nicht sagen, dass das Problem gelöst ist", sagte Dombrovskis. EU-weit belaufen sich die faulen Kredite demnach noch auf 950 Milliarden Euro.

Aus der Brüsseler Behörde hieß es, Italien habe zuletzt "beeindruckende Fortschritte" verzeichnet. Ein wichtiger Grund für die EU-weit positive Entwicklung sei dabei das anziehende Wirtschaftswachstum gewesen. Zuletzt hatten nach Jahren der Krise sämtliche Staaten wieder Wachstum verzeichnet.

Die EU-Kommission kündigte an, im März weitere Gesetzesvorschläge zur Reduzierung von Problemkrediten vorzulegen. Die Behörde plädiert zudem dafür, die Einführung eines europaweiten Sicherungssystems für Sparguthaben stärker an den erfolgreichen Abbau von Risiken und faulen Krediten in den Bankbilanzen zu knüpfen.

Brüssel hatte 2015 Vorschläge für eine europäische Einlagensicherung vorgelegt. Lange gab es jedoch kaum Fortschritte, vor allem wegen Widerstands aus Deutschland. Hierzulande gibt es bereits gut gefüllte Töpfe, die in Notlagen genutzt werden können, um die Bankguthaben von Sparern zu sichern. Die deutschen Geldinstitute fürchten daher, dass mit ihren Geldern Ausfälle in anderen Ländern mit anfälligeren Bankensektoren finanziert würden. Bis Sommer peilen die Staaten hier jedoch substanzielle Fortschritte an./asa/DP/jha

AXC0188 2018-01-18/14:32