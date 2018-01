Neustadt (Wied)/Köln (ots) - Im vergangenen Jahr gelang BIRKENSTOCK auf der Kölner Möbelmesse ein Coup: Mit der Vorstellung einer von Industrie, Handel und Medien viel beachteten Bettenkollektion bewies Deutschlands größter Schuhhersteller, dass seine Kompetenz für Wohlbefinden keineswegs auf das Gehen und Stehen beschränkt ist. Das deutsche Traditionsunternehmen präsentierte auf der internationalen Leitmesse der Möbelbranche das Ergebnis einer Partnerschaft mit dem österreichischen Möbelbauer ADA: sechs hochwertige Betten sowie eigens entwickelte Lattenroste und Matratzen mit besonders hohem funktionalen Anspruch.



So wie die Sandalen und geschlossenen Schuhe von BIRKENSTOCK für einzigartigen Tragekomfort stehen, bieten die anatomisch durchdachten Schlafsysteme einen besonderen Liege- und Schlafkomfort und legen somit das Fundament für erholsamen, gesundheitsfördernden Schlaf und Wohlbefinden. Ein Jahr nach der Vorstellung steht der Vertrieb in der DACH-Region und die ersten Schlafsysteme wurden ausgeliefert. Als Zeichen des Danks luden BIRKENSTOCK und ADA die Handelspartner und wichtige Branchenvertreter am Rande der IMM Cologne zu einem entspannten Chill-out-Event in den Kölner Rheinauhafen.



Rund 200 Gäste nutzen die Gelegenheit, um den ersten Messetag in gemütlicher Atmosphäre und einem von Natürlichkeit geprägten Ambiente ausklingen zu lassen. Bei erfrischenden Drinks, guter Lounge-Musik und Live-Cooking konnten die geladenen Fachhändler, Journalisten und Blogger Energie für die Messewoche tanken. Ganz nebenbei konnten sich die Gäste ein umfassendes Bild von dem BIRKENSTOCK Produktuniversum machen, das neben Sandalen und geschlossenen Schuhen auch Socken, Gürtel, Taschen und Naturkosmetik umfasst - und eben Schlafsysteme. Das Probe-liegen in den Modellen der exquisiten, in Grün gehaltenen IMM Sonderedition der BIRKENSTOCK Bed Collection war hier ausdrücklich erwünscht - Wohlfühlen bis in die Zehenspitzen garantiert.



"Mit dieser Veranstaltung bedanken wir uns bei allen Handelspartnern, die uns bis jetzt auf unserem Weg begleitet haben", sagt Oliver Reichert, CEO BIRKENSTOCK Group. "Wir haben bewusst darauf verzichtet, in diesem Jahr gleich neue Produkte auf den Markt zu bringen. Nach dem erfolgreichen Aufbau unseres Händlernetzes wollen wir jetzt erst einmal unsere bestehenden Partner unterstützen. Außerdem steht in diesem Jahr die Internationalisierung auf unserer Agenda."



Nach dem gelungenen Auftakt der Kooperation mit dem österreichischem Premiumhersteller ADA zu Beginn des vorherigen Jahres konnten sich die exklusiven Schlafsysteme und Betten auf Anhieb im Handel etablieren. Seit Herbst sind die Produkte in DACH für Endkunden verfügbar. Die bisherigen Verkaufszahlen übertreffen die Erwartungen. Dabei interessieren sich die Endkunden nicht nur für die Betten oder die kompletten Schlafsysteme, sondern kaufen die Matratzen auch einzeln - ein Indiz dafür, dass BIRKENSTOCK und ADA mit ihren Produkten den Nerv der Kunden getroffenen haben, bilden die Matratzen doch das funktionale Herzstück der BIRKENSTOCK Bed Collection.



Rund 100 Handelspartner umfasst das Vertriebsnetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz -Fachhändler und Möbelhäuser, die die Kriterien zur markengerechten Präsentation und umfassenden Beratung der hochwertigen Produkte erfüllen. Im nächsten Schritt steht nun die weitere internationale Ausweitung der Vertriebspunkte im Fokus. Ganz oben auf der Liste stehen Frankreich und Benelux in Europa sowie der US-Markt.



Weitere Informationen zur BIRKENSTOCK BED COLLECTION gibt es vom 15. bis 21. Januar auf der imm cologne 2018 in Köln auf dem ADA-Stand in Halle 10.2, Stand M011.



Pressekontakt: BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied) Jochen Gutzy, Head of Communications T: +49 2683 9359 1241 E: jgutzy@birkenstock-group.com