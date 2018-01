IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM und Sublime unterzeichnen Beratungsvertrag mit Meisterzüchter Sasha Przytyk

MYM und Sublime unterzeichnen Beratungsvertrag mit Meisterzüchter Sasha Przytyk

Vancouver, B.C., 18. Januar 2018 - MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (das Unternehmen oder MYM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft Sublime Culture Inc. einen Beratungsvertrag mit Sasha Przytyk abgeschlossen haben. Herr Przytyk wird seine Dienste als Meisterzüchter (Master Breeder) in der Anlage von Sublime in Laval, Québec zur Verfügung stellen.

Als Meisterzüchter wird Herr Przytyk für die Entwicklung eines umfassenden Programms zur Aufzucht und Produktion von Cannabissamen für Sublime Culture und MYM verantwortlich zeichnen. Sein Tätigkeitsschwerpunkt wird zunächst darin bestehen, verschiedene Saatgutsorten von Züchtern und international anerkannten Saatgutfirmen als Ausgangsprodukt zu prüfen und auszuwählen. Daneben wird Sasha auch ein laufendes Forschungsprogramm entwickeln und umsetzen, um Saatgutsorten unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten und zu analysieren. Er gibt das Versprechen, durch Selektion und Hybridisierung langfristig verbesserte, eigene Sorten zu kreieren und die kanadischen und internationalen Märkte für Cannabissaatgut damit zu versorgen.

Sasha kann umfangreiche Erfahrungen im Gartenbau und in der Aufzucht von medizinischem Cannabis vorweisen. Er ist designierter Cannabiszüchter und verfügt seit 2009 über eine Lizenz, die er im Rahmen der von Health Canada eingeführten MMAR- und AMCPR-Programme erwarb. Sasha war die erste Privatperson in Québec, der eine Health Canada Industrial Hemp Research-Lizenz gewährt wurde. Er ist aktuell Inhaber von Shazam Farms International Inc., einem Unternehmen, das auf das Management von Cannabissaatgut-Marken spezialisiert ist.

Sasha hat umfangreiche Erfahrungen als Gastredner und Delegierter auf internationalen Cannabis-Konferenzen und -Symposien. Darüber hinaus ist er in der Branche als Autor anerkannt und verfasst zahlreiche Beiträge zu Hanf und dessen Aufzucht.

Sasha konnte The Joint Doctor und High-Bred Seeds als weltbekannte Saatgut-Marken etablieren. Durch den revolutionären Cannabisstamm Lowryder hat er im Zusammenhang mit Cannabis den Begriff Autoflowering (selbstblühende Sorten) geprägt. Lowryder ist weltweit als erste zu 100 % selbstblühende Sorte anerkannt, und die Marke The Joint Doctor wird auch als Vater des Autoflowering bezeichnet. Solche selbstblühenden Stämme werden heutzutage von Saatgutfirmen im großen Stil verwendet und machen rund 40 % des europäischen Saatgutmarktes aus.

Wir finden es großartig, dass Sasha das MYM-Team als 'Master Breeder' verstärken wird. Keiner hat so umfangreiche Erfahrungen in der Aufzucht von Hanf und Cannabis bzw. im Gartenbau wie er, meint Rob Gietl, CEO von MYM. Sashas Innovation in der Saatguttechnologie wird sich für die Aktionäre von MYM als Wertbringer erweisen, nachdem die Aufzucht von Cannabis weltweit immer mehr an Akzeptanz gewinnt.

Gemäß dem Beratungsvertrag, der mit Herrn Przytyks Firma Shazam Farms für eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen wurde, erhält letzterer eine Unterzeichnungsprämie von 25.000 $, die in Form von 7.062 MYM-Stammaktien zu einem festgesetzten Preis von 3,54 $ pro Aktie ausbezahlt wird.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfügt über zwei Produktionsprojekte in Québec, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß umfassen werden. MYM ist auch an einem Produktionsprojekt mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien als Partner beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD: Rob Gietl, CEO MYM Nutraceuticals Inc. www.mymarijuana.ca Investor Relations Terry Brown 1.855.696.2261 terry@mymarijuana.ca

Bleiben Sie über MYM auf dem Laufenden mit unseren Social-Media-Kanälen:

Twitter: @MYM_Nutra Facebook: @mymcanada Instagram: @MYM_Nutra

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42135 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42135&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55406 A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55406A1012

AXC0191 2018-01-18/14:36