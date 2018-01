Liebe Leser,

die Bitcoin Group setzt bisher große Hoffnungen in ihre Handelsplattform Bitcoin.de. Doch offensichtlich expandiert das Unternehmen auch unabhängig davon. So wurde diese Woche mitgeteilt, dass die Bitcoin Group 50% der Anteile an der "Sineus Financial Services GmbH" (Sitz Melle/Niedersachsen) gekauft hat. Einschränkend fügte die Bitcoin Group hinzu, dass der Kaufvertrag zwar notariell beurkundet sei, dass aber noch die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden ausstehe. ... (Peter Niedermeyer)

