Array Technologies hat auf einer Messe in Abu Dhabi eine Studie vom TÜV Rheinland vorgestellt, wonach bei einem Photovoltaik-Kraftwerk mit 100 Megawatt durch ein zentralisiertes Tracker-System die Kosten um insgesamt 12,41 Millionen US-Dollar gesenkt werden können. Der Bericht unterstreicht die Bedeutung zuverlässige Tracker-Systeme in der wind- und sonnenreichen MENA-Region.Array Technologies hat diese Woche die Ergebnisse einer Studie des TÜV Rheinland zu Tracker-Architekturen auf dem World Future Energy Summit (WFES) in Abu Dhabi präsentiert. Die Ergebnisse der vom US-Spezialist für Nachführsysteme ...

