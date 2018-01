Bosch sucht die Nähe zur Berliner Start-up-Szene. Dafür eröffnet der Zulieferer in der Hauptstadt einen Campus für das Internet der Dinge. Dort wollen die Schwaben sich für die digitale Tranformation rüsten.

Bosch will die Entwicklung vernetzter Lösungen für das Internet der Dinge vorantreiben und hat dafür am Mittwoch einen Campus in Berlin eröffnet. "Mit unserem neuen Domizil bauen wir Brücken zwischen unseren eigenen und weiteren IoT-Experten der Kreativ- und Digitalszene Berlins", sagte Bosch-Chef Volkmar Denner. Rund drei Millionen Euro hat der Konzern in den neuen Standort investiert. Zunächst sollen dort 250 Bosch-Mitarbeiter aus unterschiedlichen ...

