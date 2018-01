BERLIN (Dow Jones)--Sollte beim SPD-Sonderparteitag am Sonntag in Bonn das Aus der Koalitionsverhandlungen mit der Union beschlossen werden, dann könnte es nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner schnell eine weitere Bundestagswahl geben. "Fällt die Entscheidung dagegen aus, rechne ich mit raschen Neuwahlen, denn eine Minderheitsregierung wird Frau Merkel scheuen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabmeldung.

Er werde den Parteitag der SPD am Sonntag mit Spannung verfolgen, sagte Lindner. "Für die Diskussionen innerhalb der Sozialdemokratie habe ich Verständnis. Die Freien Demokraten haben gezeigt, dass man nicht um jeden Preis in eine Koalition eintreten darf", meinte Lindner. Die Unterschiede zwischen Union und SPD seien jedoch deutlich geringer als die zwischen Grünen, CSU und FDP. Er rechne daher damit, "dass sich die SPD am Ende fügen wird".

Die Delegierten der SPD stimmen am Sonntag in Bonn darüber ab, ob es auf der Grundlage des mit CDU und CSU ausgehandelten Sondierungspapiers auch Koalitionsverhandlungen mit der Union geben soll. Wenn der Parteitag dies ablehnt, sind die Verhandlungen zwischen Union und SPD endgültig geplatzt. Es blieben dann im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten: Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung.

