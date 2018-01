Wien - Der kalifornische Fondsgesellschaft Franklin Templeton übernimmt das britische Haus Edinburgh Partners, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Manager mit Sitz in der gleichnamigen schottischen Stadt verwalte ein Vermögen von rund zehn Milliarden Dollar (rund 8,2 Milliarden Euro), hauptsächlich für institutionelle Anleger. Die Übernahme solle im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden, habe das US-Fondshaus mitgeteilt, das als Franklin Ressources an der Börse notiert sei. Über den Kaufpreis hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

