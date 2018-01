BITCOIN (Bitcoin zugrundeliegender Basiswert) verbucht starke Kursrückgänge, Preis fällt unter die 10.000 $-Marke Südkorea und China sind die Hauptverantwortlichen Die technische Analyse sieht ein mögliches Ende der Korrektur

Zusammenfassung:Diese Woche war sehr turbulent für den Bitcoin und andere Kryptowährungen, da ihre Bewertungen einbrachen. In dieser Analyse identifizieren wir drei Hauptgründe für diesen Zusammenbruch, werfen einen Blick auf einige positivere Nachrichten sowie auf die charttechnische Perspektive des Bitcoin-CFDs. Südkorea könnte ein Verbot für Börsenbetreiber in Erwägung ziehen Der Hauptgrund für die starke Korrektur beim Bitcoin-Preis ist Südkorea, da die Regierung über ein vollständiges Verbot von Kryptowährungsbörsen nachdenkt. Erinnern wir uns daran, dass ein solches Verbot bereits im Dezember in Erwägung gezogen wurde, die Regierung sich jedoch vorerst dazu entschloss, mildere Vorschriften einzuführen. Der Justizminister sagte allerdings, dass ein vollständiges Verbot notwendig sein könnte, um den Spekulationsrausch im Land zu stoppen. Seine Ansichten wurden von anderen Behörden - einschließlich dem Vizepräsident der Zentralbank und des Finanzministers - bekräftigt. Südkorea ist ein wichtiger Markt für Bitcoin, der etwa 25% des weltweiten Handelsvolumens ausmacht, so dass ein Verbot ein gewaltiger Schlag gegen die Kryptowährung wäre.

Bisher wurden nur koreanische Soldaten aus dem Kryptowährungshandel verbannt, aber es wird über ein generelles Verbot diskutiert. ...

