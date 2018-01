Düsseldorf (ots) - Die ersten Ausstellungsstücke zur Boot 2018 sind in Düsseldorf angekommen. Für eine der Luxusyachten ging es allerdings nicht in die Messehallen, sondern in einen ganz besonderen Showroom auf der Königsallee: Im Entrée des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens Breuninger empfängt eine Riva Iseo 27' die Besucher. Das 320 PS starke Motorboot wurde vom Schweizer Unternehmen "Poroli Special Boats" zur Verfügung gestellt und ist noch bis zum 28.01.2018 im Düsseldorfer Department Store zu besichtigen.



"Düsseldorf ohne die Boot - undenkbar. Wir freuen uns, dass wir die Besucher mit einer so prachtvollen Riva begrüßen und in Stimmung bringen dürfen", so Andreas Rebbelmund, Geschäftsführer Breuninger Düsseldorf.



Design, Qualität und Leidenschaft - Breuninger und das weltweit wohl berühmteste Bootlabel "Riva", teilen nicht nur dieselben Werte, sondern zelebrieren in diesem Jahr anlässlich der Bootmesse einen gemeinsamen Lifestyle. Im Mittelpunkt: Das Luxussportboot "Riva Iseo 27'".



Ob Fashionliebhaber oder Wassersportfan, die italienische Stilikone wird die Breuninger Besucher faszinieren. Das maritime Erlebnis findet seinen Höhepunkt in einem Wochenende am Lago Maggiore - denn dieses inklusive einer Besichtigung der Riva Werft sowie eine Fahrt mit einer Riva Yacht, erwartet den Gewinner des exklusiven Gewinnspiels, das Breuninger Düsseldorf zur Boot 2018 veranstaltet.



OTS: E.Breuninger GmbH & Co. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105224 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105224.rss2



Pressekontakt: Breuninger Unternehmenskommunikation



E.Breuninger GmbH & Co. medien@breuninger.de 0711 211 2100