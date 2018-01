Liebe Leser,

die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler ist mit viel Schwung in das neue Jahr gestartet. Angestachelt von guten Absatzzahlen der Premiummarke Mercedes-Benz verteuerten sich die Anteilsscheine in den ersten sieben Handelstagen in 2018 um gut 5 Prozent. Danach ging es zunächst etwas gemächlicher zu, doch am Dienstag konnte nach einem weiteren Tagesgewinn bei 74,35 Euro auf Schlusskursbasis ein neues 2-Jahres-Hoch markiert werden. Im Tagesverlauf kratzte die Aktie ... (Alexander Hirschler)

