Der Verkauf des europäischen PVC-Herstellers erfolgte nach dreieinhalbjähriger Durchführung betrieblicher Verbesserungen

OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, durch den Verkauf von Benvic an das führende europäische mittelständische Investmentunternehmen Investindustrial seine private Vorfinanzierungsinvestition realisiert zu haben. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

An Standorten in Frankreich, Italien und Spanien entwickelt, produziert und vermarktet Benvic hochindividuelle, innovative PVC-basierte thermoplastische Lösungen in Form von Pulvern und Verbundstoffen, die in vielen verschiedenen Endanwendungsbereichen wie Bau und Konstruktion, Automobilbranche und Luftfahrt, Verkabelung, Pharmazeutik, Verpackungen und im Flüssigkeitstransport Verwendung finden.

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital, erklärte hierzu: "Seit wir Benvic im Jahre 2014 von Solvay erworben haben, hat unser europäisches Einsatzteam gemeinsam mit der Benvic-Geschäftsleitung eine umfassende Erneuerung und Verbesserung des Unternehmens durchgeführt. Ich bin außerordentlich stolz auf den Erfolg, die wir mit dem Unternehmen im Rahmen dieser privaten Vorfinanzierungsinvestition erzielt haben."

Sebastien Kiekert Le Moult, Partner bei OpenGate Capital und verantwortlich für die Betreuung des Verkaufsvorgangs, erklärte: "Bereits im Jahr 2012 hatte OpenGate eine Strategie zur Tätigung von Investitionen im Chemiesektor erstellt und eine Reihe attraktiver Unternehmen in Europa ausfindig gemacht, darunter auch Benvic. Zwei Jahre lang haben wir gemeinsam mit Solvay auf diese Transaktion hingearbeitet und möchten uns nun ganz herzlich beim gesamten Team von Benvic für dessen gute Arbeit bedanken, die diesen Erfolg möglich gemacht hat. Wir sind davon überzeugt, dass Investindustrial der richtige Partner ist, um Benvic durch die nächste Phase des Wachstums zu geleiten."

OpenGate Capital hatte Benvic im Juni 2014 erworben und im Jahr 2016 dann seinen ersten institutionellen Geldgeber für das Unternehmen gefunden. Benvic ist nach Kem One SAS, einem PVC-Hersteller, der im Januar 2014 durch ein Übernahmeangebot hinzukam, das insgesamt dritte Unternehmen aus der PVC-Branche das von der Gesellschaft erworben wurde. Nach Kem One folgte The Ivy Group, zu der auch Nakan zählte. Zusammengenommen beliefen sich die Einnahmen der von OpenGate vorfinanzierten PVC-Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Übernahme auf mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen für Unternehmensausgliederungen, interne Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

