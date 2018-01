Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Microsoft von 95 auf 115 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Übergang des Unternehmens zu einem Anbieter Cloud-basierter Software im Abonnement dürfte sich langfristig positiv auf den Umsatz und den Gewinn je Aktie auswirken, schrieb Analyst Michael Nemeroff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt könne gut und gern ein Jahrzehnt dauern in Anbetracht des nur geringen Anteils der Angebote, der sich bereits in der Cloud befinde./bek/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

ISIN: US5949181045