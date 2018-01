Berlin (ots) - Die früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Kurt Beck und Hans-Jochen Vogel haben im Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) an ihre Partei appelliert, den Weg für Koalitionsverhandlungen frei zu machen. Müntefering warnte die SPD vor einem massiven Bedeutungsverlust, sollte der SPD-Sonderparteitag am Sonntag gegen die große Koalition stimmen. "Sie wird eine derjenigen Sozialdemokratien werden, die in Europa keine Rolle mehr spielen", schreibt der ehemalige Parteichef in einem Gastbeitrag für die Zeitung.



