Der EUR/USD zeigte keine große Reaktion auf die Veröffentlichung der US Wirtschaftsdaten und so hält er an seinen Gewinnen in der Nähe der 1,2330-35 fest. Der US-Dollar scheiterte daran von den US Wirtschaftsdaten zu profitieren, da diese durchwachsen ausgefallen waren. Die Baubeginne fielen im Dezember um -8,2 % auf 1,192 Mio., während die Baugenehmigungen ...

