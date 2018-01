Die Baugenehmigungen gehen erneut zurück, die Wohnungsnot wird größer. Lobbyisten aus der Immobilienwirtschaft fordern mehr Bauland und schnellere Verfahren. Doch dies wird das Problem kaum lösen. Eine Analyse.

Deutschland baut seit Jahren zu wenig Wohnungen. Ein Trend, der sich verschärfen dürfte, wie die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Baugenehmigungszahlen: Wie das Statistische Bundesamt meldet, wurde zwischen Januar und November der Bau von 313.700 Wohnungen bewilligt. Das sind fast acht Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Doch diese Gesamtzahl sagt nicht viel. Es kommt auf Details an. Denn die Summe enthält beispielsweise Genehmigungen von Wohnheimen, die vornehmlich für Flüchtlinge errichtet werden. Die Zahl der genehmigten Heime ist um rund 43 Prozent gesunken, denn vielerorts stehen schon jetzt Flüchtlingsheime leer oder sind nicht vollständig belegt. Weitere Heime zu bauen, dürfte allenfalls an ausgewählten Standorten sinnvoll sein. Denn am Ende der aktuellen Koalitionsverhandlungen wird auf jeden Fall eine Begrenzung des Flüchtlingszustroms nach Deutschland stehen.

Rechnet man den Wohnheimeffekt heraus, beträgt das Minus immer noch 2,1 Prozent. Überdies wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 2017 erstmals seit langer Zeit weniger Mehrfamilienhäuser genehmigt als im Vorjahr. Das Minus ist mit 0,4 Prozent nicht dramatisch hoch, und man kann noch hoffen, dass es sich um einen statistischen Ausreißer handelt. Tatsächlich geht es nur um 568 Wohnungen, die gegenüber der elfmonatigen Vorjahresperiode fehlen.

Bei den Lobbyisten aus der Immobilienwirtschaft setzte nach Bekanntwerden der Baugenehmigungsstatistik sofort der typische Reflex ...

