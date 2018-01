Das EU-Parlament will umstrittene Palmöl-Importe eindämmen. Doch der Schritt, der die Umwelt schützen soll, sorgt in Malaysia und Indonesien für Empörung. Kleinbauern fürchten um ihre Existenz.

Europas Umweltschützer machen dem malaysischen Bauern Ambrose Anbu richtig Angst. Normalerweise arbeitet er auf einer kleinen Plantage auf der Insel Borneo. Was in der EU gerade geschieht, hat ihn aber so wütend gemacht, dass er bis in die Hauptstadt Kuala Lumpur reiste, um zu protestieren. Zusammen mit rund 1700 Bauern zieht er vor die Büros der örtlichen EU-Delegation. Viele haben selbstbemalte Banner mitgebracht. Auf ihnen stehen Sätze wie: "Unser Leben hängt von Palmöl ab" und "Palmöl ermöglicht meiner Familie das Essen".

Palmöl, das aus den Früchten der Ölpalme gewonnen wird, ist eines der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Exportgüter Malaysias: Kritiker bringen den Rohstoff, der sowohl in Shampoos als auch in Tiefkühlpizza steckt, in Verbindung mit massiver Abholzung von Regenwäldern. Um Platz für die Plantagen zu schaffen, kommt es regelmäßig zu Brandrodung. Das EU-Parlament will die Nachfrage nach dem Öl nun eindämmen: Am Mittwoch beschlossen die Abgeordneten, Palmöl als Basis von Biokraftstoffen ab 2021 zu verbieten. Die Palmölexporteure Malaysia und Indonesien, die für 90 Prozent der globalen Produktion stehen, wollen sich das nicht bieten lassen: Sie drohen mit einem Handelskrieg.

Ambrose Anbu gehört zu den rund 650.000 Kleinbauern, die in Malaysia ihr Einkommen mit dem geschmähten Öl erwirtschaften. "Bevor wir die Plantagen mit den Ölpalmen hatten, gab es in meinem Dorf keine Straßen und keinen Strom", erklärt er lokalen Journalisten. "Die Frucht hat unser Leben verbessert. Jetzt ...

