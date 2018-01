Die Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) hat am 5. Dezember 2017 bekannt gegeben, das der Aufsichtsrat,

PwC mit der Untersuchung bestimmter festgestellter Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung beauftragt hat und dass die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das am 30. September 2017 endende Geschäftsjahr verschoben wird.

Was ist seitdem passiert?

Der Steinhoff-Konzern hat Moelis & Company und AlixPartners als unabhängigen Finanzberater bzw. operativen Berater ernannt. Moelis unterstützt und berät die Gruppe weiterhin bei der Fremdfinanzierung und den Gesprächen mit Kreditgebern, während AlixPartners weiterhin bei der Liquiditätssteuerung und den operativen Maßnahmen des Konzerns behilflich ist.

Die Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung und die Nichtverfügbarkeit der geprüften Abschlüsse führte zu Liquiditätsproblemen für den Konzern. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft mit Kreditgebern, Anleihegläubigern, anderen Finanzgläubigern und ihren wichtigsten Kreditversicherern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass ausreichende Liquidität für die zugrunde liegenden Geschäfte des Konzerns vorhanden ist und um zusätzliche Liquiditätsmittel für die zentralen Treasury-Funktionen des Konzerns zu beschaffen, um die verschiedenen operativen Geschäfte am Laufen zu halten.

Mehrere Schritte wurden unternommen, um die Unternehmensführung zu stärken. Am 8. Dezember 2017 wurde bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat einen Unterausschuss aus drei unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren (Heather Sonn, Johan van Zyl und Dr. Steve Booysen) eingerichtet hat, um eine neue Schnittstelle mit der Geschäftsleitung zu schaffen. Am 14. Dezember 2017 gab das Unternehmen zudem bekannt, dass Heather Sonn zum amtierenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt wurde. Nach den jüngsten Änderungen besteht der Vorstand der Gesellschaft nun aus: Danie van der Merwe (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und, bis zur formellen Ernennung auf der Hauptversammlung der Gesellschaft, Philip Dieperink (Finanzvorstand der Gruppe und fortdauernder Finanzvorstand der Steinhoff UK-Teilgruppe, seit September 2007, Alexandre Nodale (stellvertretender Chief Executive Officer und fortgesetzter Chief Executive Officer der Conforama-Gruppe) und Louis du Preez, der im Juni 2017 als Group Legal Counsel in die Gruppe eingetreten ist 20 Jahre in privater Praxis (Kaufmännischer Leiter).

Am 4. Januar 2018 gab das Unternehmen zudem bekannt, dass ein externer und unabhängiger Chief Restructuring Officer bestellt werden soll.

Die Ankündigung der Gesellschaft vom 5. Dezember 2017 beinhaltete die Tatsache, dass PwC mit einer unabhängigen Untersuchung der von Deloitte in Bezug auf den Konzernabschluss 2017 aufgeworfenen Angelegenheiten beauftragt worden war. PwC hat mit dem Unternehmen und seinen Rechtsberatern in Bezug auf Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung zusammengearbeitet und die erforderlichen Vorarbeiten im Zusammenhang mit ihren Untersuchungen unternommen. Der Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...