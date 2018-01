Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 03/18 Freitag, 19.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



7.05 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.35 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



12.20 Crime and Justice Amerikas Krieg gegen die Drogen Deutschland 2017



13.05 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



13.35 Mythen-Jäger Himmlers Suche nach Atlantis Großbritannien 2013



14.20 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014



15.05 Mythen-Jäger Der Fluch des "Treasure Mountain" Großbritannien 2014



15.50 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 2014



16.35 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013



17.20 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012



18.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012



23.55 Spuren des Krieges Hiroshima 1945



0.40 Spuren des Krieges Normandie 1944



1.25 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918



2.05 Spuren des Krieges Waterloo 1815 Frankreich 2014



2.50 Deutsche Spuren in Russland Sehnsucht und Schrecken Russland/Deutschland 2016



3.35 Die Deutschen und die Polen Frieden und Krieg - Nachbarn für 1000 Jahre Deutschland 2015



4.20 Die Deutschen und die Polen Feinde und Freunde - Von den Teilungen bis zur Europäischen Union Deutschland 2015



Woche 04/18 Samstag, 20.01.



Bitte Programmänderung beachten:



11.15 ZDF-History Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte Deutschland 2013



"Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )







Woche 06/18 Mittwoch, 07.02.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



19.30 Südkorea - Erfolg um jeden Preis Frankreich 2018



20.15 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )



