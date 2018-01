Mainz (ots) - Woche 05/18



Mi., 31.1.



Bitte Programmänderung beachten:



13.00 Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus (VPS 12.59/HD/UT) Übertragung aus dem Deutschen Bundestag Kommentator: Micha Wagenbach



(Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen. "ARD-Mittagsmagazin" wird nur über die ARD ausgestrahlt.)



Do., 1.2.



5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: 5.30 - 7.00 Charlotte Potts, Jochen Breyer 7.00 - 9.00 Jana Pareigis, Mitri Sirin



Bitte streichen: Dunja Hayali



Woche 06/18



Mi., 7.2.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Das System Olympia - Gier, Geld und Macht Film von Markus Harm und Jens Weinreich Kamera: Marek Iwicki Deutschland 2018



Woche 07/18



So., 11.2.



Bitte Folgenänderung beachten:



18.00 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Kontrolleure vom Verbraucherschutz Film von Enrico Demurray und Saara von Alten Deutschland 2018



Mo., 12.2.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.45 ZDFzoom (HD/UT) Das System Olympia - Gier, Geld und Macht Film von Markus Harm und Jens Weinreich (vom 7.2.2018) Kamera: Marek Iwicki Deutschland 2018



Woche 08/18



So., 18.2.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



22.10 Inspector Banks



23.35 ZDF-History (VPS 23.40)



0.20 heute Xpress (VPS 0.25)



0.25 Inspector Banks (VPS 0.30)



1.50 Terra X (VPS 2.00) Superhelden: Odysseus



2.35 Terra X (VPS 2.45) Wege aus der Finsternis - Europa im Mittelalter 1. Von Rittern und Turnieren



3.20 Terra X (VPS 3.30) Wege aus der Finsternis - Europa im Mittelalter 2. Von Mönchen und Ketzern



4.05 planet e.: Eine Welt ohne Müll (VPS 4.15)



4.35 Menschen - das Magazin (HD/UT) Wir helfen (vom Vortag) Moderation: Sandra Olbrich Deutschland 2018



4.45- Bettys Diagnose 5.30



Woche 09/18



So., 25.2.



Bitte Folgenänderung beachten:



18.00 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Film von Bernd Reufels Deutschland 2018



Fr., 2.3.



16.00 heute - in Europa Bitte Ergänzung beachten: Aus Rom mit Andreas Klinner zur Wahl in Italien



