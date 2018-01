Hamburg (ots) -



Am 16. Januar lud das angesagte Mode-Magazin GRAZIA erstmalig zum FASHION DINNER in das luxuriöse Ambiente des 5-Sterne-Hotels Titanic Gendarmenmarkt in Berlin ein. Das Hamburger Modeschmucklabel Bijou Brigitte war Partner des exklusiven FASHION DINNERS. Prächtige Schmuckstücke und elegante Accessoires aus dem Hause Bijou Brigitte schmückten das Entrée und setzten auch dem Dinner die Krone auf. Die aktuelle Kollektion veredelte samtene Kleider von Minx by Eva Lutz und lud als stilsichere Dekoration zum Verweilen ein. Arrangements von verführerisch glitzerndem Armschmuck zierten die perfekt inszenierte Tafel.



Rund 170 Gäste genossen das Event und die exquisite Küche des inspirierenden Hotels Titanic, das klassische und moderne Elemente vortrefflich kombiniert. Zu den Geladenen gehörten zahlreiche prominente Fashionistas. U. a. besuchten die österreichische Designerin Marina Hoermanseder, die Models Barbara Meier und Marie Nasemann, Schauspielerin Stephanie Stumph sowie Influencerin Anuthida Ploypetch das großartige Event, Nachfolger des legendären GRAZIA POP UP Breakfast im Kaffeehaus GROSZ.



Zu den weiteren Partnern dieses stylishen Get-togethers zählten neben Bijou Brigitte das Titanic Hotel Gendarmenmarkt, Cupper Tea, Staatlich Fachingen und Gordon's Pink Gin.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in rund 20 Ländern mit knapp 1.100 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



