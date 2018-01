Müller Martini bietet mit einer weltweiten Vertriebsorganisation und Produktionsstätten in der Schweiz, in Deutschland, in den USA und in China Systemlösungen und Serviceleistungen für den industriellen Einsatz in der grafischen Industrie. Die Lagerung von Ersatz- und Technologieteilen, sowie die Lagerung von Teilen, welche für die Montage bereitgestellt werden, wurde am Standort Zofingen zentralisiert.

Aus 46 werden 17 Lagerlifte

Die bestehenden 46 Lagerlifte, welche Müller Martini über die letzten Jahre am Standort Zofingen konsolidiert und für die Lagerung einsetze, haben das Ende des Lebenszyklus nach und nach erreicht und entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Der Wartungsaufwand nahm deshalb stetig zu. Die Lagerung in Lagerliften war für Müller Martini aus Erfahrung eine optimale Lösung - aus diesem Grunde wurde entschieden, die Lagerlifte ...

