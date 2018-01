BERLIN (Dow Jones)--Bayern kann sich den Verkauf weiterer Anteile am Energiekonzern Eon vorstellen. "Wir haben noch eine Reihe von Privatisierungsmitteln in Bayern, also Eon-Mittel, die bislang nicht genutzt worden sind", sagte der designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in Kloster Banz. Der Freistaat hält nach Angaben des Finanzministeriums aktuell 1,44 Prozent an Eon.

Das Geld könne "einen sehr guten Grundstock für den Wohnungsbereich" bilden, erklärte Söder. Zuvor hatte der amtierende Finanzminister die Gründung einer eigenen staatlichen Wohnungsbaugesellschaft angekündigt. Sie soll bis 2020 rund 4.000 neue Wohnungen bauen.

Einen Beschluss zum Verkauf der Anteile gibt es laut Finanzministerium aber noch nicht. Bislang handele es sich um eine Idee, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Bayern hatte in den letzten Jahren immer wieder Eon-Anteile verkauft, um seinen Haushalt zu unterstützen.

