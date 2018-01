Paris (ots/PRNewswire) -



Im Rahmen ihres Programms zur Umgestaltung und Entwicklung ihrer Center Parcs-Feriendörfer, hat die Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs ihren Catering-Vertrag von 2010 mit Areas, der Marke der Gruppe Elior Group für weltweites Catering auf Reisen und für die Freizeit, erneuert. Dieser auf 14 Jahre angelegte Vertrag deckt nun das Management der Catering-Aktivitäten und Speiseverkaufsstellen aller bestehenden Center Parcs-Standorte in Frankreich und Deutschland ab, ebenso wie das von noch in der Entwicklung befindlichen Projekten.



Zurzeit sorgt Areas für das Catering für acht Standorte von Center Parcs: Les Bois aux Daims, Les Bois-Francs, Les Hauts de Bruyères, Le Lac d'Ailette und Les Trois Forêts in Frankreich sowie Bispinger Heide, Hochsauerland und Bostalsee in Deutschland. Die Verlängerung des Vertrags erweitert die Catering-Aktivitäten von Areas um zwei andere Center Parcs-Standorte in Deutschland und weitere noch anstehende Standorte, insbesondere das sich im Bau befindliche Projekt im Allgäu (in Süddeutschland gelegene, zu Bayern und Baden-Württemberg gehörende Region).



Auf seiner Expertise in den Bereichen Reisen und Catering aufbauend bietet Areas Urlaubern eine Vielfalt von einzigartigen, rund um die Uhr verfügbaren Catering-Lösungen: Tischbedienung, Fast-Food-Restaurants, Lebensmittelgeschäfte mit Auslieferungsdienst und Catering für Seminare.



Areas' Gastronomiebetriebe sind optimal an das Universum von Center Parcs angepasst: Die Catering-Lokale verfügen über Ambiente, organisieren festliche und gesellige Veranstaltungen, offerieren eine Vielfalt an Menüs und Marken und bieten auf die zu jeglichem Zeitpunkt anfallenden Bedürfnisse der Urlauber zugeschnittene Erlebnisse.



Bei der Umgestaltung der Feriendörfern der Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs Unterstützung zu leisten, erfordert von Areas eine Modernisierung seines Catering-Angebots durch die Schaffung neuer, erstklassig maßgeschneiderter Konzepte und das Zusammenschmieden von Partnerschaften mit lokalen Chefköchen zur Optimierung des Kundenerlebnisses.



Areas und Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs haben den Urlauber ins Zentrum ihrer Innovationsstrategie gestellt und Hand in Hand zusammengearbeitet, um das Kundenerlebnis zu digitalisieren. Zu diesem Zweck haben sie ihre Gastronomiebetriebe mit von dem Start-up-Unternehmen Awadac entwickelten vernetzten Tischen ausgestattet, die eine Lösung zum Bestellen und Bezahlen direkt von Tisch aus bieten, und haben zudem die Möglichkeit gestaltet, mit nur einem Klick Auslieferungen zu erhalten.



Weiter Informationen erhalten Sie auf: Areas (http://www.areas.com/)/Elior Group (http://www.eliorgroup.com/)



