Longview, ein in Toronto ansässiges Softwareunternehmen, das die Aktivitäten von Finanzabteilungen integriert und mit Steuer-, Analyse-, Abschluss- und Prognose-Lösungen neu gestaltet, gab heute die Einführung einer Operational Transfer Pricing-Lösung bekannt, die Unternehmen bei der Verknüpfung ihrer globalen Strategien und Richtlinien mit der operativen Ausführung unterstützt.



"Die Aufnahme der Verrechnungspreisgestaltung (Transfer-Pricing) ist eine natürliche Ausweitung unserer Kernstrategie, den operativen Geschäftsbereich mit den Finanz- und Steuerteams zu verbinden, um Geschäftsstrategien erfolgreich umzusetzen", sagte Jerry Dolinsky, CEO von Longview. "Unsere neueste Entwicklung hilft führenden Steuerexperten, sich darauf zu konzentrieren, das allgemeine Geschäft bei seiner globalen Tätigkeit zu unterstützen, und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass man gut aufgestellt ist, für seine Verrechnungspreispolitik einzustehen und die Risiken der Nichteinhaltung zu minimieren."



Das Operational Transfer-Pricing von Longview basiert auf der leistungsstarken Software, die das Grundgerüst der Longview-Suite an Finanz- und Steuerlösungen bildet. Tiefgehende Integrationsmöglichkeiten, robuste Datenverarbeitung, beispiellose Flexibilität und umfassende Reporting- und Analysefunktionen liefern die grundlegenden Funktionen, die zur Unterstützung der komplexesten multinationalen Unternehmen erforderlich sind. Mit den sofort einsatzbereiten Funktionen für Datenerhebung, Zuordnungen, segmentiertes Reporting und Profitabilitätsanalyse können Unternehmen ihre Prozesse schnell transformieren und den Fokus von der Datenerfassung auf Analyse und Aktion verlagern.



"Unsere Fähigkeit zur Innovation wird durch Kompetenzen gefördert, wir in über 25 Jahren bei der Unterstützung von global ausgerichteten Organisationen im Rahmen ihrer Erstellung von Management- und Steuerberichten entwickelt haben. Dadurch werden Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen rationalisiert, sodass wir unsere Lösung an einem Punkt auf den Markt bringen können, an dem Interesse und Nachfrage stetig wachsen", sagte Wayne Stevens, Chief Product Officer von Longview.



Longview bringt seine Lösung zu einer Zeit heraus, in der Steuerbehörden verstärkt auf globale Verrechnungspreisstrategien setzen und Druck auf multinationale Unternehmen ausüben, für ihre Richtlinien einzustehen und die Einhaltung sicherzustellen. Die Lösung von Longview bietet durch den Operational Tranfer-Pricing-Prozess Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz, um Reputationsrisiken zu mindern und Audits zu minimieren.



Longview stellt Unternehmenssoftware her, die das Finanzenwesen integriert und Wettbewerbsvorteile für Unternehmen schafft. Hunderttausende von Führungskräften aus Global-2000-Unternehmen, die in mehr als 150 Ländern tätig sind, nutzen Longview täglich, um strategische und unmittelbare Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht zu treffen.



Die Software des Unternehmens sorgt für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität und liefert gleichzeitig wichtige Erkenntnisse aus umfangreichen und unterschiedlichen Datenpunkten. Longview wandelt die Planung, Budgetierung, Prognose, Steuerberichterstattung, Analyse und den Finanzabschluss von der Datenerhebung und -validierung in strategische Geschäftsprozesse um. Durch die sofortige Einsatzbereitschaft werden Vorteile schnell realisiert.



Longview vereint mehr als 25 Jahre an fachlicher Erfahrung und Kompetenz mit einer hochmodernen und Vor-Ort- und cloud-basierten Plattform, welche die solideste und innovativste Performance-Management-Lösung am Markt bereitstellt.



Longview ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto (Kanada) und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.longview.com.



