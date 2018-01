Die US-Börsen haben zum Handelsauftakt am Donnerstag ihr Rekordniveau behauptet. Auf Talfahrt gingen die Aktien von Alcoa. Der Aluminiumproduzent rutschte im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen.

Der Dow Jones kletterte um 0,1 Prozent auf ein frisches Allzeithoch von 26.153 Punkten. Der S&P500 und die Nasdaq begannen kaum verändert bei 7291 beziehungsweise 2799 Zählern. Damit blieben auch sie in der Nähe ihrer zuletzt erreichten Bestmarken.

Eine kleine Korrektur sei zwar angebracht, aber die Unternehmensgewinne sprudelten weiter - und somit habe die Weltleitbörse noch Aufwärtspotenzial, sagte ein Börsianer in Frankfurt. Auch die gute Konjunktur erhöhe die Kauflaune der Investoren. Allerdings dämpften einige Statistiken die Stimmung etwas. So erhielt der Wohnungsbau in den USA im Dezember überraschend einen Dämpfer. Der Konjunkturindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...