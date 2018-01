Aschheim - Im 4. Quartal 2017 haben die Kunden der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) deutlich mehr Fonds geordert als im bisherigen Jahresverlauf und auch deutlich mehr als im Durchschnitt des Jahres 2016, so die Experten von ebase.Die stärkste Nachfrage habe sich bei Mischfonds und ETFs gezeigt. Auch die Handelsaktivitäten würden sich insgesamt auf einem Rekordniveau befinden.

Den vollständigen Artikel lesen ...