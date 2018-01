Auszeichnungen für die besten Hotels rund um den Globus



München (ots/PRNewswire) - Egencia® - ein führendes, weltweit tätiges Travel-Management-Unternehmen - hat heute die diesjährigen Gewinner seines Top 100 Preferred Corporate Hotels-Programms bekannt gegeben. Die Auszeichnung würdigt die besten Hotels der über 300.000 Hotels, die Egencia weltweit im Portfolio hat. Sie werden nach den Kategorien Beliebtheit, Preis, Zusatzleistungen für Geschäftsreisende, Kundenservice und allgemeiner Gästezufriedenheit bewertet. Alle 100 Gewinner erreichten 100 Prozent Kundenzufriedenheit in der Bewertung 2017 von mehr als 62.000 Reisenden, die bei ihnen übernachteten.



"Wir freuen uns, unsere besten Hotelpartner für ihre hervorragende Leistung auszuzeichnen. Sie sind weit über ihre Pflicht hinausgegangen, damit die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Die makellosen Bewertungen zeigen eindeutig, dass die Geschäftsreisenden ihre Anstrengungen wirklich schätzen. Wir wissen, dass Preis und Zusatzleistungen zwei wichtige Faktoren sind, auf die Geschäftsreisende bei ihrer Buchung achten und diese Hotels haben auch in diesen beiden Kategorien bestens abgeschnitten", unterstreicht Andrew Dyer, als Vizepräsident bei Egencia zuständig für weltweite Unterkünfte.



Die Egencia Top-100-Hotels in 17 Ländern haben den Egencia-Kunden und Geschäftsreisenden im Jahr 2017 die folgenden Zusatzleistungen geboten:



- 160.000 Übernachtungen mit kostenlosem WLAN - 138.00 Übernachtungen mit kostenlosem Frühstück - 53.000 Übernachtungen mit verfügbaren Bonuspunkten



Damit Geschäftsreisende ihren Trip noch mehr genießen können, hat Egencia in diesem Jahr Stadtführer für die sechs Märkte mit den meisten Hotels im Award-Programm entwickelt. Diese Führer für Chicago, London, Paris, San Francisco, New York und Göteborg in Schweden sowie die komplette Liste der Top 100 Preferred Corporate Hotels gibt es hier (https://www.egencia.com/public/de/2018-top-100-hotels/).



In Deutschland sind sieben Häuser unter den Top 100, in Österreich ein Hotel:



- Dorint Hotel am Heumarkt, Köln - Dorint Main-Taunus-Zentrum, Sulzbach bei Frankfurt - Dormero Hotel, Stuttgart - Flemings Selection Hotel, Frankfurt-City - Hotel Amadeus, Hannover - Maritim Hotel, Düsseldorf - Titanic Chaussee, Berlinsowie - Austria Trend Eventhotel Pyramide, Vösendorf, Österreich



Egencia ist ein führendes, weltweit tätiges Travel-Management-Unternehmen, für das jede Geschäftsreise zählt - für Reisende und Travel Manager. Die eigene Technologieplattform vereinfacht Geschäftsreisen von der Planung über die Buchung bis hin zu Abrechnung und Reporting. Dank der aktuellen, datengestützten Erkenntnisse von Egencia sind Unternehmen immer einen Schritt voraus, indem sie Entscheidungen treffen, welche die Vorlieben der Reisenden und die Unternehmensrichtlinien berücksichtigen. Ein engagiertes Team von Reiseberatern steht Kunden zur Seite, um jeden Schritt zu unterstützen, wann und wo immer dies gebraucht wird. Egencia betreut kleine, mittelständische und internationale Unternehmen in mehr als 65 Ländern.



