Zum großen Jahresauftakt der Ernährungsbranche in Berlin dreht sich vieles um eine schonendere Landwirtschaft. Nach langen Diskussionen soll es bei wichtigen Kennzeichnungen für Verbraucher voran gehen.

In deutsche Supermärkte soll mehr Fleisch aus besserer Tierhaltung kommen - und für die Kunden auch klarer zu erkennen sein. Die "Initiative Tierwohl" von Landwirtschaft und Handel, die höhere Standards im Stall aus einem Branchenfonds honoriert, weitet ihre Aktivitäten auch mit mehr Kontrollen aus. Der geschäftsführende Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) warb am Donnerstag vor Beginn der Grünen Woche in Berlin für Tempo bei der Einführung eines "Tierwohl-Labels" im Fall einer neuen Regierung von Union und SPD. Umweltschützer kritisierten auf Rekordhöhe gestiegene Agrar-Exporte.

An der "Initiative Tierwohl" nehmen nun mehr als 6000 Betriebe teil, wie Geschäftsführer Alexander Hinrichs sagte. Damit steigt auch die Zahl der Tiere mit besseren Haltungsbedingungen von zuvor 249 Millionen auf 518 Millionen Schweine, Hähnchen und Puten. Neben einer einmal stattfindenden regulären Kontrolle gebe es inzwischen auch mindestens einmal im Jahr eine unangekündigte Überprüfung.

