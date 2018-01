Lauda-Königshofen - Apple-Aktie: Weiteres Kurspotenzial freigesetzt! Chartanalyse Am Dienstag stand das Wertpapier des Technologiekonzerns Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) noch auf der Kippe zu einem Folgekaufsignal, aber der gestrige Kursschub dürfte kurzfristig alle Zweifel beseitigt haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...