FLENSBURG (dpa-AFX) - Die Flensburger Brauerei hat entgegen dem Bundestrend im regenreichen Jahr 2017 erneut ein gutes Jahr verzeichnen können. Insgesamt legte die Privatbrauerei 2017 beim Umsatz um acht Prozent zu und setzte rund 595 000 Hektoliter ab (plus 1,2 Prozent), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Sortiment der Brauerei mit dem Plopp umfasst inzwischen 16 Produkte. Mit einem Absatzanteil von rund 70 Prozent bleibt das Flensburger "Pilsener" der Absatzschlager des Nordens. 2018 will die Brauerei weiter wachsen. So sollen unter anderem neue Mitarbeiter eingestellt und in die Technik investiert werden.

Insgesamt haben die deutschen Brauer im vergangenen Jahr nach einer Schätzung des Deutschen Brauer-Bunds rund 94 Millionen Hektoliter verkauft - zwei Millionen Hektoliter weniger als 2016. Ein Hektoliter entspricht 100 Litern./gyd/DP/she

