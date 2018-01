FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält den Überschuss in der deutschen Leistungsbilanz nach wie vor für unproblematisch. "Weder sind Defizite noch Überschüsse per se schlecht", sagte Weidmann am Donnerstag auf einer Fachkonferenz in Frankfurt. Tatsächlich könne beides rationale Gründe haben.

So habe Deutschland auch schon andere Zeiten erlebt - etwa in den Jahren nach der Wiedervereinigung, als die inländische Nachfrage und der Kapitalbedarf besonders hoch waren. Damals sei die Leistungsbilanz für längere Zeit negativ gewesen. Der derzeitige Überschuss dagegen sei angebracht, auch um Folgen der demographischen Entwicklung abzufedern. Über die kommenden Jahrzehnte sei in Deutschland mit einem vergleichsweise schwachen Wachstum zu rechnen. Daher sei es richtig, von der Dynamik andernorts zu profitieren.

Zudem tragen laut dem Bundesbank-Chef zum aktuellen Plus auch die niedrigen Öl- und Rohstoffpreise sowie der trotz des jüngsten Anstiegs noch immer relativ schwache Euro bei. Der Überschuss sei auch auf die sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen, sofern sie Auswirkungen auf den Wechselkurs habe.

Deutschland wird immer wieder dafür kritisiert, ausländische Märkte mit seinen Waren zu überschwemmen - etwa von US-Präsident Donald Trump oder zuletzt auch vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. IWF-Chefin Christine Lagarde hat die Bundesregierung wiederholt aufgefordert, zusätzliche Einnahmen in die Infrastruktur zu investieren. Damit würden die Wirtschaft angekurbelt und Ungleichgewichte in Europa reduziert, so das Argument./kro/tos/bgf/jha/he

