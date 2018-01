Ein Wäschehersteller hat den Titel Hoflieferant verloren, VW ihn trotz Dieselskandals behalten. Viel mehr als Ehre bringt der Status aber nicht.

Was die britische Königin Elizabeth von US-Präsident Donald Trump und dem Brexit hält, bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Dass der Dessoushersteller Rigby & Peller (R&P) die Gunst der 91-Jährigen verloren hat, ist in Großbritannien jedoch seit ein paar Tagen allgegenwärtiges Thema. Der Hof hat dem Unternehmen den Status als offizieller Lieferant entzogen, fortan darf es sich nicht mehr mit dem königlichen Wappen ("Royal Warrant") schmücken.

Nach welchen Kriterien die royale Auszeichnung vergeben wird, bleibt königliches Geheimnis. Der Fall R&P zeigt aber, dass Diskretion offenbar unabdingbar ist. Dass sich die Queen über die Autobiografie der ehemaligen R&P-Firmenchefin June Kenton geärgert hatte, plauderte Kenton selbst aus. In ihrem Werk "Storm in a D-Cup" (Zu Deutsch: Sturm im D-Körbchen) hatte sie indiskrete Anekdoten aus ihrer Zeit als königliche Korsettmacherin zum Besten gegeben. Der Entzug des Royal Warrant ließ nicht lange auf sich warten.

Rund 800 andere Firmen dürfen die königlichen Auszeichnung in Schaufenstern sowie auf Produkten und Webseiten verwenden. Zu ihnen zählen auch deutsche Unternehmen wie VW und die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo. Russell Tanguay, der am No.1 Buckingham Place ganz in der Nähe der königlichen Pferdeställe unter dem schönen Titel Director of Warrants der Royal Warrant Holders Association residiert, erklärt höflich und in feinstem Oxford-Englisch, ...

