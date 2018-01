Mit politischer Unterstützung wurde vor 15 Jahren für Airbus ein Teil der Elbe zugeschüttet - gegen erheblichen Widerstand. Die Rettung für das Projekt A380 erspart der Politik nun einen unangenehmen Gesichtsverlust.

Die Anspannung war vor gut zwei Monaten trotz vordergründiger Feierlaune mit den Händen greifbar: Das Top-Management der arabischen Airline Emirates war ins Hamburger Werk eingeladen, um seine hundertste A380 zu übernehmen. Schon da war klar: Wenn Emirates nicht bald weitere Riesenflieger bestellt, würde es um das Projekt finster aussehen. Nicht nur Airbus-Chef Tom Enders umschmeichelte die Besucher, auch Hamburgs parteiloser Wirtschaftssenator Frank Horch lobte die Araber in höchsten Tönen.

Jetzt, da Emirates mit seiner Bestellung vom Dienstag tatsächlich die Zukunft des Fliegers sichert, ist die Erleichterung groß - sicher auch bei den Spitzenpolitikern in Hamburg und Berlin. "Ich freue mich sehr, dass Emirates sich auch weiterhin zum größten Passagierflugzeug der Airbus-Flotte bekennt und die Potenziale in Bezug auf Nachhaltigkeit erkennt", teilte Senator Horch mit. Dem Senat bleibt eine Blamage erspart. Denn führende Politiker aller Parteien hatten im Bündnis mit den höchsten Gerichten in den 2000er-Jahren gegen große Widerstände den Ausbau des Airbus-Werks an der Elbe erst ermöglicht - und dafür ordentlich Geld im Fluss versenkt. 700 Millionen Euro kostete die Teilzuschüttung eines Teils eines Süßwasser-Watts, des Mühlenberger Lochs.

Die Zusicherung des damals wie heute SPD-geführten Hamburger Senats, in das Naturgebiet eingreifen zu wollen, ermöglichte überhaupt erst, dass sich die Stadt im Wettstreit um das A380-Auslieferungszentrum gegen Rostock, Sevilla und Saint Nazaire durchsetzen konnte. 1997 begann die Bewerbung im internen Airbus-Wettbewerb, im Sommer 2000 entschied sich Airbus für die Aufteilung des A380-Projekts auf Hamburg und Toulouse, nachdem die Hansestadt erste Planfeststellungsbeschlüsse auf den Weg gebracht hatte. SPD-Kanzler Gerhard Schröder schrieb eigens einen geheimen Brief an die EU-Kommission, um für die Genehmigung der Eingriffe ...

