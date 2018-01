Am Sonntag entscheidet ein SPD-Sonderparteitag über Koalitionsverhandlungen mit der Union. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch lobt die Erfolge in der Klimapolitik. Doch er weist auch auf Nachbesserungsbedarf hin.

Wenige Tage vor dem Parteitag der SPD steigt die Nervosität bei den Genossen. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch wirbt um Zustimmung der Delegierten für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Entgegen dem während der Sondierungen entstandenen Eindruck seien "wirkliche Fortschritte in der Klima- und Energiepolitik" erzielt worden, sagt Miersch, der auch Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion ist, am Donnerstag. "Unterm Strich können wir in den Bereichen Klimaschutz, Energie und Landwirtschaft wichtige Fortschritte verbuchen, die bisher mit der Union so nicht möglich waren."

Es sei sogar deutlich mehr erreicht worden, "als der mit Klammern und Lücken gespickte Text der Jamaika-Sondierer jemals hätte leisten können", so Miersch. Die SPD sollte die Gelegenheit nutzen, um in weiteren Verhandlungen zu klären, "ob wir zu einem tragfähigen Ergebnis kommen".

In der Klima- und Energiepolitik gehört für Miersch vor allem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...