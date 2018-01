New York - Die Anleger an der Wall Street haben sich nach dem jüngsten Höhenflug eine Verschnaufpause gegönnt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial erreichte zwar zu Handelsbeginn am Donnerstag eine Bestmarke bei gut 26 153 Punkten, drehte dann aber ins Minus. Zuletzt fiel das Börsenbarometer um 0,21 Prozent auf 26 061,47 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,09 Prozent auf 2800,00 Punkte nach. Für den Auswahlindex der Technologiewerte, den Nasdaq 100 , ging es um 0,01 Prozent auf 6809,69 Punkte nach unten.

Neue US-Konjunkturdaten lieferten kaum Impulse. So hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Januar überraschend stark eingetrübt. Auch die Baubeginne waren unerwartet deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ...

