München (ots) - Am Sonntag, 21. Januar 2018, zeigt Das Erste im Anschluss an die Wintersportberichterstattung um 18:15 Uhr das EM-Hauptrunden-Spiel der deutschen Hallenhandball-Nationalmannschaft gegen Dänemark live.



Nachdem die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer gestern gegen Mazedonien ihren letzten Auftritt in der Vorrundengruppe mit einem wahren Handballkrimi unentschieden beendete, geht es nun in die heiße Phase der Europameisterschaft. Dort trifft die DHB-Auswahl zunächst auf Tschechien (Freitag, 19. Januar, im ZDF) und muss sich am Sonntag gegen Dänemark beweisen. Alexander Bommes führt durch den Abend. Reporter ist Florian Naß. Den Auftritt des deutschen Teams gegen Spanien überträgt das ZDF am kommenden Mittwoch.



"Bericht aus Berlin" und "Weltspiegel" entfallen. "Lindenstraße" (Folge 1658) ist auf ONE um 18:50 Uhr zu sehen.



