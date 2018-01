18.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: UIAG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit heutigem Datum hat die Plastech Beteiligungs GmbH, an der die UIAG durchgerechnet 38% hält, den Erwerb einer 74,9% Beteiligung an der Kautex Holding GmbH, Bonn, vereinbart. Die Anteile werden von einem Fonds der Capiton AG, der Kautex-Mitarbeiter Holding sowie dem Kautex-Management, welches weiterhin mit einem signifikanten Anteil beteiligt bleibt, veräußert. Im Rahmen der Transaktion investiert die UIAG insgesamt EUR 15,5 Mio. in Form von Eigenkapital und nachrangigen Gesellschafterdarlehen. Kautex...

