- Die Produktion der zweiten Staffel beginnt 2018, die neuen Episoden werden voraussichtlich 2019 in über 200 Ländern und Territorien bei Prime Video zu sehen sein.



- Die zweite Hälfte der ersten Staffel feiert schon am 23. Februar exklusiv Premiere bei Prime Video.



Hallo Welt! Amazon Studios gibt die zweite Staffel der halbstündigen Superheldenserie The Tick in Auftrag. Der Schöpfer der Serie Ben Edlund (Firefly, Supernatural, Gotham) wird zusammen mit den Hauptdarstellern Peter Serafinowicz (Guardians of the Galaxy) als The Tick und Griffin Newman (Search Party) als Arthur zurückkehren - die weitere Besetzung wird noch bekannt gegeben. Die Produktion durch die Amazon Studios und Sony Pictures Television der zweiten Staffel bestehend aus zehn Episoden beginnt 2018, voraussichtlich im nächsten Jahr werden die zehn Folgen in über 200 Ländern und Territorien exklusiv bei Prime Video Premiere feiern. Die zweite Hälfte der ersten Staffel ist ab dem 23. Februar bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Prime Video zu sehen.



The Tick wurde von den Kritikern gelobt und erhielt eine Bewertung von 93 Prozent bei Rotten Tomatoes. Das sagen die Medien zur Serie:



- "Die Amazon-Serie macht sich über Superhelden lustig. Schauspieler und Produzenten sind sich einig: weil die Welt das dringend braucht." - Der Standard - "Die Mischung aus Action und Comedy sorgt nicht nur für Spannung, sondern vor allem für Lacher." - TV digital - "Eine kluge Parodie auf unsere gegenwärtige Superheldenbesessenheit." - USA Today - "Der Held, den wir brauchen." - The Hollywood Reporter



"Ben hat einen durchschlagenden Hit geschaffen, während Peter und Griffin Tick und Arthur unvergesslich zum Leben erweckt haben", so Sharon Yguado, Head of Scripted Series, Amazon Studios. "Wir können es kaum erwarten, den Fans bald noch mehr vom Tick-Universum zu bieten."



"Ich freue mich sehr, dass Amazon diese Zusammenarbeit fortsetzen will und dass diese erstaunliche Besetzung zusammenbleiben kann. So können wir diesen Mythos weiter, breiter, tiefer und höher bauen", meint Ben Edlund, Serienschöpfer und Executive Producer. "Wir haben den richtigen Dreh raus und ich bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit haben, weitermachen zu können."



Auch The Tick kommentiert die heutige Ankündigung: "Du fühlst es auch, nicht wahr? Die warme Hand des Schicksals in deinem Rücken, drücken, drücken, drücken. Es hat eine Glückssträhne."



Für The Tick fungieren fungieren Ben Edlund (Firefly, Supernatural, Gotham), Barry Josephson (Bones), Barry Sonnenfeld (Pushing Daisies, Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse) zusammen mit Kit Boss (King of the Hill, iZombie).



Darum geht es in The Tick: In einer Welt voller Superhelden stößt der gar nicht heldenhafte Außenseiter Arthur auf eine unglaubliche Verschwörung: Er ist sicher, dass seine Stadt vom für längst tot gehaltenen Super-Schurken The Terror (Jackie Earle Haley) beherrscht wird. Obwohl ihm niemand glauben will, stellt sich Arthur der Herausforderung, die Verschwörung aufzudecken und gewinnt dabei einen seltsamen, blauen Superhelden namens The Tick als Verbündeten. Sie starten in ein Abenteuer voller verrückter Erzfeinde, blutgetränkter Bürgerwehren und übermenschlicher Verrückter.



