20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler Themen: Kindesmissbrauch im Breisgau / Vor Ort in Staufen und Münstertal / Wer kann Erste Hilfe? / Fastnacht ohne Konfetti / Hohe Mieten einfach verbieten!



Der Fall eines neunjährigen Jungen macht fassungslos. Das Kind soll über Jahre von der eigenen Mutter und ihrem Lebensgefährten an Männer zum Sex verkauft worden sein. Das Paar gilt als Teil eines internationalen Pädophilen-Netzwerks. Es ist ein beispielloses Verbrechen; selbst erfahrene Ermittler sind schockiert über das Ausmaß. Mindestens zwei Jahre lang soll der Junge immer wieder von pädophilen Männern vergewaltigt worden sein. Sie sollen sogar von Spanien angereist sein. Das Jugendamt hatte den Jungen bereits aus der Familie geholt. Doch zwei Gerichte schickten ihn wieder zur Mutter zurück, obwohl ihr Lebensgefährte einschlägig wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft war. Erst mit der Festnahme des pädophilen Mannes im September endete das Leiden des Kindes. Es gab Hinweise und Verdachtsmomente, Behörden haben reagiert. Und trotzdem konnte der Junge nicht geschützt werden. Gast im Studio ist Jörg M. Fegert, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Ulm.



Weitere Themen:



Viele sind unsicher und machen lieber nix: Wer kann Erste Hilfe? Narren im Bürokratie-Wirrwarr: Fastnacht ohne Konfetti Spiele-Hit "Groko Doc": Die Groko als Glücksspiel Mietobergrenze gegen Wohnungsnot: Hohe Mieten einfach verbieten!



Samstag, 03. Februar 2018 (Woche 6)/18.01.2018



Für SR geänderten Beitrag beachten!



17.30 (VPS 17.29) SR: sportarena Das Saar-Derby: 1.FC Saarbrücken - SV Elversberg



Montag, 05. Februar 2018 (Woche 6)/18.01.2018



Für SR geänderten Beitrag beachten!



08.05 (VPS 08.04) SR: sportarena (WH von SA) Das Saar-Derby: 1.FC Saarbrücken - SV Elversberg



Mittwoch, 21. Februar 2018 (Woche 8)/18.01.2018



Korrigierten Autor beachten!



20.15 Das geheime Leben der Hunde



Autor: Claus Wichmann



Freitag, 23. Februar 2018 (Woche 8)/18.01.2018



Sendung ist kein Tagestipp mehr



20.15 Expedition in die Heimat



Winterabenteuer im Allgäu Moderation: Annette Krause



Neuen Tagestipp beachten!



Tagestipp



23.30 Krause kommt! Harald Glööckler



