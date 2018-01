Bielefeld (ots) - Reiner Hoffmann lobt Sondierungsbilanz von Union und SPD / Minderheitsregierung für die EU nicht zielführend Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, hält eine große Koalition im Blick auf Arbeitnehmer-Interessen für richtiger als ein so genanntes Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen. Wenn er vergleiche, "was bei den Sondierungen im Jamaika-Format im Gespräch war, dann ist diese Sondierungsbilanz von Union und SPD für Arbeitnehmer eindeutig besser", sagte Hoffmann der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagsausgabe). Es handele sich um ein "ordentliches Ergebnis". Hoffmann zeigte zugleich Verständnis für die Kritiker einer großen Koalition unter den Funktionären der SPD. "Viele Funktionäre, nicht Mitglieder, wollten, dass ihnen der ,Kelch große Koalition' erspart bleibt." Das sei nach der Bundestagswahl nachvollziehbar gewesen. "Heute ist die Lage anders nach dem Scheitern von Jamaika. Gerade mit Blick auf Europa kann ich nur nachdrücklich feststellen, wir benötigen eine handlungsfähige Regierung in Deutschland", so der DGB-Chef in der NW. Deutschland sei die größte Volkswirtschaft in Europa. Sie müsse im Europäischen Rat einen klaren, dauerhaft belastbaren Kurs steuern. "Eine Minderheitsregierung in Berlin wäre nicht wirklich zielführend", so Hoffmann. Der DGB-Vorsitzende riet dem SPD-Parteitag zur Zustimmung für offizielle Koalitionsgespräche. "Koalitionsverhandlungen können zu besseren Ergebnissen führen. Diese Chance muss genutzt werden, diese Chance darf man nicht auf der Straße liegen lassen", so Hoffmann.



