Berlin/Saarbrücken (ots) - Angesichts der überraschend guten Finanzlage in der Rentenkasse hat die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, vor überzogenen Begehrlichkeiten in der Rentenpolitik gewarnt.



Der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag-Ausgabe) sagte Roßbach: "Gut 33 Milliarden Euro an Reserven, das klingt jetzt sicher viel. Die Rücklage schmilzt aber in den nächsten Jahren ab, auch wegen der demografischen Entwicklung". Dann müsse der Beitragssatz wieder angehoben werden. "Auch das sollte man im Blick haben, wenn man weitere Reformen beschließt. Insofern relativiert sich das Polster", meinte Roßbach.



"Die Sondierungsvereinbarung von Union und SPD enthält weitere Rentenverbesserungen, deren Finanzierung zum Teil aber noch unklar ist", erläuterte Roßbach.



